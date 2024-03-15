МЗС Литви підтримало заяви Макрона про відправлення військ

Президент Франції Емманюель Макрон стримує диктатора Володимира Путіна своїми заявами про можливе відправлення західних військ до України. Посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, повідомляє Ділова столиця.

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяг допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало. Путіна, швидше за все, стримуватиме стратегічна неоднозначність Макрона і чітко визначена мета перемоги над Росією" , — написав дипломат.

Як повідомлялося, 26 лютого Макрон заявив, що не виключає можливості відправки до України сухопутного контингенту. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь також не виключив цього.

Пізніше Макрон уточнив, що буде розглядати цей сценарій у разі наступу російських окупантів в бік Одеси або Києва.

15 березня президент Франції заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони теж мають ядерну зброю, але її наявність також накладає підвищену відповідальність.