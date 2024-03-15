Росіяни навряд чи зможуть запустити Запорізьку АЕС – міністр енергетики

Запуск росіянами окупованої Запорізької АЕС наразі виглядає дуже малоймовірним лише з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми" , - прокоментував Галущенко можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

Міністр вказав, зокрема, на проблему недостатності води – "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою" , - заявив очільник українського енергетичного відомства.

На його переконання, "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій". Він вказав на те, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити – що ми полетимо, що ось вже зібралися".

"Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки" , - сказав Галущенко.

Він також вказав на те, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це – одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція – українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу – а зараз ми вже фактично у такій ситуації – то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом" , - сказав міністр.