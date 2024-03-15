Легіон "Свобода Росії" оприлюднив результати дії гумкоридору
Легіон "Свобода Росії" повідомив у своєму телеграм-каналі про результати гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Білгородської та Курської областей РФ.
За словами добровольців, станом на 07:00 московського часу гуманітарним коридором виїхали понад 7000 цивільних автомобілів жителів Білгорода та Білгородської області, а з Курська - понад 600 цивільних автомобілів.
"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Білгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ путінського режиму", - зазначають в ЛРС.