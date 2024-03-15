Безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод у Калузькій області РФ – джерело

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый Завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти. Про це розповів співрозмовник "в Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляє Українська правда.

Джерело в ГУР зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.

Окремо співрозмовник наголосив, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.