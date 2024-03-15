Іран купує у Росії аеростати-шпигуни – ЗМІ

Іран закуповує в Росії аеростати, які можуть використовуватися для шпигунства. Співпраця Тегерана і Москва триває щонайменше з 2020 року.﻿ Посилаючись на матеріали "Медузи", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що хакери з угруповування Prana Network, які виступають проти іранського режиму, злили у мережу поштові сервіси місцевої компанії Sahara Thunder. Її вважають "прокладкою", яка зв'язує Росію та Іран.

У злитих у мережу даних описані деталі обміну військовими технологіями між Тегераном та Москвою. Видання "Медуза" проаналізувало архів та з'ясувало, що Іран закуповує у Росії аеростати-шпигуни, подібні до китайських, які збивали над США.

Видання знайшло електронне листування іранської компанії Sahara Thunder та російського підприємства "Внештехснаб", яке займається експортом обладнання. У листах обговорюється доставка в Іран продукції "Довгопрудненського конструкторського бюро автоматики". Як зазначається, бюро займається створення дирижаблів, аеростатів і систем спепризначення. Пов'язаний з аеростатами проєкт Іран назвав "Демавенд".

Представники сторін почали листування 11 листопада 20220 року. Керівництво російського "Внештехснаб" повідомило, що вже займається процедурою отримання дозволів на постачання десятків назв обладнання, зокрема метеостанції аеростата, бароклапана, аеростатного сигнального вогню, пульту керування тощо.

Всі ці деталі є обладнанням безпілотного дирижабля чи аеростата. Саме конструкторське бюро зазначає, що такі апарати можуть у реальному часі відстежувати ситуацію в акваторіях, біля кордонів, дорогах, житлових кварталах, а також на заходах.

У листах російська сторона повідомляла, що постачання відкладали через пандемію коронавірусу.

У травні 2022 року листування відновилося. Іран знову захотів купити продукцію російського підприємства, але цього разу йшлося про ремонт обладнання.

Всі аеростати та комплектуючі, як свідчать злиті листи, відправляли морем. Це полегшувало транспортування, оскільки кораблі могли відключити трекери.

Керівник російського "Внештехснаб" пояснив у коментарі виданню, що нібито поки не знайомий з іранським проєктом "Демавенд". Але він не виключив, що аеростати можуть використовувати для різних цілей.

Відомо, що Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримав російське вторгнення в Україну. Крім того, країна надала Росії військову допомогу. Зокрема, Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".