У Білому домі відреагували на пропозицію спікера Джонсона щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував надати Україні допомогу у вигляді позики чи ленд-лізу. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі прокоментував пропозицію Джонсона, який блокує ухвалення пакета допомоги на 60 млрд доларів, повідомляє Дзеркало тижня.

«Я не збираюся випереджати законодавчий процес, який ще не завершився. Ми вважаємо, що доповнення, прийняте Сенатом, буде дуже гарною відповіддю. Наше тверде бажання продовжувати підтримувати Україну добре відповідатиме українським оборонним потребам, а також оборонним потребам Ізраїлю та іншим загрозам нашій національній безпеці в усьому світі» , – зазначив Кірбі у відповідь на прохання журналіста відреагувати на пропозицію Джонсона.

Радник Білого дому додав, що адміністрація президента США продовжує закликати спікера Палати представників винести на голосування пакет допомоги, який включає гроші для України, а також для Ізраїля. У Білому домі впевнені, що у разі голосування пакет допомоги отримає потужну двопартійну підтримку.

Сенат США після тривалої затримки, все-таки схвалив законопроєкт про допомогу Україні, однак документ повинні підтримати обидві палати Конгресу, щоб президент США зміг підписати його як закон. Але противники надання допомоги Україні в межах Республіканської партії є потужною фракцією в Палаті представників, де республіканці мають вузьку більшість.

Джонсон блокував ухвалення законопроєкту. Тому 12 березня демократи в Палаті представників Конгресу США офіційно розпочали обіцяну спробу примусити палату проголосувати за законопроєкт щодо надання пакета допомоги Україні.