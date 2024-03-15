У ЗСУ розповіли, як змінилися "Шахеди", які війська РФ запускають по Україні

"Шахеди", які російські загарбники зараз запускають по Україні, пофарбовані у темніші кольори та мають різні звукові характеристики. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Вона не виключила, що "Шахеди" можуть бути підсилені бойовою частиною.

"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину" , - заявила Гуменюк.

Вона додала, дрони-камікадзе переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.