У ЗСУ розповіли, як змінилися "Шахеди", які війська РФ запускають по Україні
"Шахеди", які російські загарбники зараз запускають по Україні, пофарбовані у темніші кольори та мають різні звукові характеристики. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Вона не виключила, що "Шахеди" можуть бути підсилені бойовою частиною.
"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину", - заявила Гуменюк.
Вона додала, дрони-камікадзе переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.
"Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни, - ред.) підбирають, як буде ефективніше", - додала вона.