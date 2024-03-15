Затримано агента РФ, який шпигував за бойовими кораблями – СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів поблизу Одеського морпорту. Про це йдеться в повідомленні﻿ Служби безпеки України.

За словами силовиків, фігурант шпигував за пунктами базування та маршрутами виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ. Для збору розвідданих зловмисник діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

"За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність" , - зазначили в СБУ.

Фігуранта затримали під час слідкування за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та при спробі відзвітувати агресору. Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента - шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Агенту РФ повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.