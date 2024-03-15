У Пентагоні прокоментували ідею Джонсона про кредит на допомогу Україні

Найкращим способом допомогти Україні буде ухвалення законопроєкту, який передбачає виділення прямої допомоги Україні в сумі понад $60 млрд, ніж пропозиції виділити їй замість цього гроші в кредит, повідомляє Укрінформ.

Таку позицію озвучила в четвер заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх у відповідь на появу ініціатив з боку республіканців запропонувати Україні кредит.

"Я знаю, що в Конгресі тривають переговори. Не буду випереджати події. Те, що нам потрібно зараз – це законопроєкт із додатковим фінансуванням (що містить понад $60 млрд)" , - зауважила Сінгх.

Вона підкреслила, що Україна зараз перебуває у війні, тож вочевидь, їй буде дуже важко повернути ці кредити.

Нагадаємо, подібну позицію в четвер озвучив радник Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що законопроєкт, уже ухвалений минулого місяця Сенатом, найкраще відповідає оборонним потребам українців, а також іншим викликам безпеці в усьому світі.