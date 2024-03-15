ГУР: Міноборони РФ дозволило голосувати на виборах "мертвим душам"

За даними української розвідки, керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть участь у війні проти України, голосувати за Володимира Путіна, навіть не з'являючись на "виборчі дільниці". Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, повідомляє Українська правда.

"Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів.

Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", – йдеться в повідомленні.

В українській розвідці додають, що Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента РФ". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їхні результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами, додають у ГУР.