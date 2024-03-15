Прем'єр Латвії підтримала відправлення військ НАТО до України

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня заявила, що підтримує ідею направлення військ НАТО в Україну для навчання українських солдатів після того, як президент Франції Еммануель Макрон дав зрозуміти, що відкритий для такого кроку. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Сіліня хотіла б, щоб Альянс дійшов до проведення тренувань в Україні. Але вона додала, що присутність військ НАТО на території України вимагатиме консенсусу в Альянсі.

"Якщо ця пропозиція буде опрацьована і розширена, можливо, ми приймемо рішення про проведення навчань всередині країни. Ми повинні проаналізувати, як ситуація виглядає з точки зору НАТО, а не тільки з точки зору Латвії" , - сказала Сіліня.

Сіліня додала, що відмова підтримати Україну і перемога Росії у війні може мати глобальний вплив, в тому числі і на США.

"Якщо Росія переможе, ці наслідки вплинуть на весь світ, і на Вашингтон, на Сполучені Штати, а не тільки на Європу" , - попередила вона.

Українські військові зіштовхнулися з нестачею боєприпасів, тоді як схвалення допомоги Києву від США залишається під загрозою через протистояння в Конгресі, де республіканці блокують запит президента Джо Байдена на понад 60 мільярдів для України.

Сіліня сказала, що після візиту до США вона залишає Вашингтон з більшим оптимізмом щодо перспектив подальшого фінансування допомоги Україні з боку Штатів, оскільки члени Конгресу від Республіканської та Демократичної партій повідомили їй, що пропозиції щодо фінансування, швидше за все, будуть винесені на голосування в Палаті представників. Однак вона відмовилася уточнити деталі.

"Я більш оптимістично налаштована, тому що я говорила з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли певний процедурний шлях того, як вони можуть дійти до результату, і знайти певний компроміс" , - зазначила Сіліня.

Вона також підтримала ідею використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Латвія, разом з балтійськими сусідами Литвою та Естонією, була серед найактивніших критиків вторгнення Росії в Україну, закликаючи до посилення санкцій проти Москви та збільшення постачання зброї для Києва.