В уряді повідомили про запуск морського коридору в цілодобовому режимі

Морський коридор тиждень тому запрацював у цілодобовому режимі, що дає змогу ще збільшити його пропускну спроможність. Про це під час дискусії у Центрі економічної стратегії заявив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков, повідомляє Укрінформ.

«Тиждень тому за узгодженням з військовими та іншими структурами ми запустили цілодобову роботу українського коридору. І це дає можливість ще збільшити його пропускну здатність. Цей коридор має ще близько 20% резерву його пропускної здатності мінімум» , - заявив Васьков.

Він підкреслив, що окрім планів по збільшенню обсягів вантажів, які обробляються в портах Великої Одеси, у Мінвідновлення мають намір розширити номенклатуру вантажів і поновити найближчим часом контейнерні перевезення.

«Ми вважаємо найбільш важливим зараз поновити контейнерні і паромні перевезення і працюємо в цьому напрямку. Всі контейнерні працюючі термінали, їх у нас п'ять, готові обробляти контейнерні судна» , - зазначив заступник міністра.

За його словами, майже всі термінали наразі задіяні у перевалці аграрної та іншої продукції і паралельно ведуть перемовини з потенційними судновласниками щодо відновлення контейнерних перевезень.

«Я сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів ми отримаємо перше заходження. Звісно, спочатку це будуть невеликі судна типу фідерів, але ми вже ведемо переговори з мультинаціональними контейнерними компаніями, і деякі з них розглядають можливість реанімації сервісу у разі, якщо фідера будуть безпечно працювати» , - підкреслив Васьков.

Як повідомлялося, Україна у лютому відправила морським коридором рекордний обсяг вантажів – 8 млн т, з яких 5,2 млн т становила аграрна продукція.