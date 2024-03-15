В Донецькій області через обстріли знеструмлено місто і шахту

У Донецькій області через російські обстріли залишилось без світла місто Мирноград у Покровському районі. Також знеструмлено шахту, інформує Укренерго.

"В Донецькій області знеструмлено споживачів міста Мирноград та одне з вугільновидобувних підприємств" , – йдеться у дописі.

За даними Міненерго, загалом у Мирнограді без світла 8 тисяч споживачів, а шахту наразі заживили за допомогою генератора.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок в Україні без світла залишається 397 населених пунктів. Протягом минулої доби зафіксовані нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської, Чернігівської областей.

Так, в Харківській області за добу додатково знеструмлено 1937 споживачів. А в Сумській області бойові дії перешкоджають проведенню аварійно-відновлювальних робіт, енергетики чекають на дозвіл військових для проїзду до місць пошкоджень. Без світла залишаються понад 8 530 споживачів.

Через технологічні порушення є знеструмлення в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом енергосистема України працює нормально, дефіцит не прогнозується, зазначили енергетики.