Удар по Сумській області: знайдено ще одного загиблого

Внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області 14 березня загинув інженер. Загалом було пошкоджено чотири таких системи.﻿ Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"На жаль, вчорашній приліт по радіотехнічним системам, які постраждали у Сумській області, всього їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера" , - сказав він

Як зазначив Артюх, загиблий на той момент чергував на цьому радіотехнічному обладнанні.

"Ось сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим" , - додав начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго".

Крім того, 14 березня російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Також ми повідомляли, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.