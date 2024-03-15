Close button

У Польщі фермери хочуть заблокувати дорогу на кордоні зі Словаччиною

У Польщі фермери хочуть заблокувати дорогу на кордоні зі Словаччиною
Фото: twitter.com/MDobrolowicz

Польські фермери анонсували блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня, повідомляє Європейська правда.

Фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці. 

Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.

Протестувальники поїдуть на КПП зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів. 

Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics