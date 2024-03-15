У Британії можуть відправити у відставку Сунака до парламентських виборів – ЗМІ

Деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року. Про це Bloomberg розповіли поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами джерел, останніми днями міністри проводили закриті дискусії, вивчаючи можливість того, що керівна Консервативна партія може бути змушена замінити Сунака перед виборами.

Співрозмовники пояснили виданню, що питання в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск популярності опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється.

У матеріалі йдеться, що каталізатором переговорів стала низка політичних скандалів, які продемонстрували нібито нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення, зокрема, обіцянки щодо скорочення податків й суперечка навколо расистських висловлювань, що, як стверджують, були зроблені одним з найбільших донорів партії.

Джерела вказують, що міністри, які беруть участь у переговорах, залишаються прихильниками Сунака та не хочуть зміни очільника уряду.

Жоден з конкурентів, схоже, не має достатньої підтримки, щоб кинути йому виклик, і тому прем'єр зможе протриматися до виборів, повідомляє Bloomberg.

Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака, швидше за все, усунуть, розповіли два високопоставлені міністри.

Наразі консерватори очікують місцевих виборів, які відбудуться 2 травня, де, за словами одного з міністрів, в разі невдалих результатів прем'єру буде важко пояснити однопартійцям, чому він має повести консерваторів на парламентські вибори.