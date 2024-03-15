Війна прийде на територію Росії - Данілов

Президент Росії Володимир Путін глибоко помиляється, якщо вважає, що війна не прийде на територію РФ. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у ефірі ток-шоу Української правди, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, він висловився з приводу останніх дій добровольців РДК і Легіону Свободи Росії.

"Це ситуація доволі проста. Можна класично дати відповідь — люди мають право піти і проголосувати на своїх виборах, що вони і роблять. Я хочу сказати, що якщо Путін вважав, що війна не прийде на території Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде і прийде доволі далеко. І якщо на сьогодні вони вже починають потерпати на відстані 800-900 кілометрів, то, повірте, найближчим часом це вже буде тисячі кілометрів" , – сказав Данілов.

Також він зазначив, що Україна буде уважно спостерігати за тим, які країни визнаватимуть президентські "вибори" в Росії.

"Будуть складні два-три місяці, тому що РФ закінчить зараз так званий виборчий процес... Країни, звичайно, будуть визнавати вибори у Росії, що є абсолютною ганьбою в сучасному світі. Ми дуже уважно будемо спостерігати, які країни будуть визнавати вибори, які країни будуть вітати Путіна з перемогою на цих начебто (виборчих) перегонах. І це буде доволі цікава ситуація" , – заявив Данілов.

Він нагадав, що коли обирався "один із сусідів Путіна", жодна країна цього не визнала і не визнає досі.

Як відомо, президентські "вибори" у РФ проходитимуть 15-17 березня. Раніше Легіон Свобода Росії попередив, що дні виборів у РФ будуть "неспокійними". Також повстанці закликали усіх жителів Білгородської та Курської областей, які не скористалися зеленим коридором, залишатись в укриттях.