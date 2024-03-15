В Україну повернули тіла 100 полеглих військових

В Україні повернули тіла 100 загиблих українських військових.

Про це повідомили﻿ в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у штабі, тіла військових повернули у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста.