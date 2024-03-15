Вбивство українки у Німеччині: зникле немовля знайшли живим

Німецькі служби знайшли живим зникле немовля вбитої українки, чиє тіло нещодавно виявив перехожий на березі Рейну на заході країни, повідомляє Європейська правда.

Дитину – кількатижневу дівчинку – знайшли живою. Вона перебувала під опікою двох чоловіків, повідомила у п'ятницю поліція Мангейма. У зв'язку з цим ці двоє чоловіків у віці 43 і 44 років були тимчасово заарештовані у середу ввечері.

Обох чоловіків підозрюють у вбивстві жінки. У четвер вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправної установи.

Згідно із заявою поліції, дівчинка була неушкодженою і доставлена в лікарню в якості запобіжного заходу. Порівняння ДНК показало, що дитина є донькою вбитої жінки. Зараз дівчинка перебуває під опікою управління у справах молоді.

Спеціальна комісія "Рампе" (за назвою місця, де було знайдено тіло, поблизу бази НАТО) розшукувала дитину і матір вбитої з того моменту, як було виявлено тіло жінки. Згідно з повідомленням, пошуки 51-річної жінки тривають.

Раніше цього тижня стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.