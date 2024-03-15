Одесу атакували ракетами, загинули фельдшер та рятувальник

Армія РФ завдала чергового ракетного удару по Одесі. Відомо про постраждалих та загиблих. Про це йдеться в повідомленні﻿ очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місце виїхали всі відповідні служби.



﻿Пізніше він повідомив про загибель фельдшера та співробітника ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога, додав голова ОВА