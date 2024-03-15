Британська розвідка назвала задачі нового командувача Чорноморського флоту РФ

Розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

Британська розвідка зазначає, що, цілком ймовірно, першим завданням адмірала Мойсеєва на посаді головнокомандувача ЧФ РФ буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та впровадження змін, спрямованих на підвищення боєздатності флоту в регіоні.

У відомстві вказують, що хоча адмірал Мойсеєв, який раніше був командувачем Північного флоту, є кадровим підводником, він також командував Чорноморським флотом у 2018-2019 роках.