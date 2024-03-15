Росія вже готується до наступної війни – розвідка Естонії

Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, йдеться про конфлікт з НАТО протягом наступних 10 років.﻿ Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на представників розвідки Естонії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили в інтерв'ю видання, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль реструктурує та розширює армію, очікуючи конфлікту з НАТО протягом 10 років.

Естонські розвідники зазначають, що Росії вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для РФ.

Як заявив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії" , - сказав він.

Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".

Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, але ще можна багато зробити для стримування Кремля.