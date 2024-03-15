Титанова держкомпанія запустила торгівлю з трьома країнами ЄС
Державне АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом двох останніх кварталів почало продавати титанову сировину новим для себе контрагентам – до Італії, Іспанії та Німеччини. Посилаючись на пресслужбу компанії, повідомляє ЛігаБізнес.
"За четвертий квартал 2023 року та перший квартал 2024 року АТ ОГХК підписало контрактів на ще близько 80 000 тонн. [...] Відкрили бренд ОГХК для відомих кінцевих споживачів в Італії, Іспанії та Німеччині", - розповів перший заступник голови правління компанії Єгор Перелигін.
Він сказав, що за результатами другого кварталу український рутил та циркон можуть стати "цілком регулярними та ключовими компонентами у сировинних портфелях" цих компаній.
Стратегічними партнерами щодо ільменітового концентрату для ОГХК залишаються компанії у США та Чехії.
За його словами, весь ланцюг постачання та кінцеві споживачі цієї продукції контролюються правоохоронцями.
У 2023 році Обʼєднана гірничо-хімічна компанія експортувала понад 102 000 тонн продукції. Планові обсяги постачання на 2024 рік – 200 000 тонн.
- АТ ОГХК - один із найбільших у світі виробників титанової сировини, має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.
- Україна планує продати ОГХК після відновлення великої приватизації.