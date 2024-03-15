Титанова держкомпанія запустила торгівлю з трьома країнами ЄС

Державне АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом двох останніх кварталів почало продавати титанову сировину новим для себе контрагентам – до Італії, Іспанії та Німеччини. Посилаючись на пресслужбу компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

"За четвертий квартал 2023 року та перший квартал 2024 року АТ ОГХК підписало контрактів на ще близько 80 000 тонн. [...] Відкрили бренд ОГХК для відомих кінцевих споживачів в Італії, Іспанії та Німеччині" , - розповів перший заступник голови правління компанії Єгор Перелигін.

Він сказав, що за результатами другого кварталу український рутил та циркон можуть стати "цілком регулярними та ключовими компонентами у сировинних портфелях" цих компаній.

Стратегічними партнерами щодо ільменітового концентрату для ОГХК залишаються компанії у США та Чехії.

За його словами, весь ланцюг постачання та кінцеві споживачі цієї продукції контролюються правоохоронцями.

У 2023 році Обʼєднана гірничо-хімічна компанія експортувала понад 102 000 тонн продукції. Планові обсяги постачання на 2024 рік – 200 000 тонн.