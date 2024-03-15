Начальник київського метро написав заяву на звільнення

У п'ятницю, 15 березня, начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Посилаючись на інформацію від КМДА, повідомляє Новое время.

Зазначається, що обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Виговський.

Брагінський очолював столичний метрополітен протягом 10 років.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про відсторонення директора столичного метро Віктора Брагінського від виконання обов’язків після розслідування журналістів Bihus.info.

У ньому йдеться про майно рідних Брагінського.

За даними журналістів, мати-пенсіонерка Брагінського скуповує дорогі квартири. У розслідуванні також повідомляється, що його «не зовсім колишня дружина-мільйонерка» будує дачу в Козині. А також вони з’ясували, що сестра Брагінського купила в нього «землю з космічною націнкою».