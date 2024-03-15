Мішель зазделегідь "привітав" Путіна з перемогою на виборах

Президент Європейської ради Шарль Мішель дав зрозуміти, що не вважає перевибори Владіміра Путіна на президентську посаду у Росії демократичним волевиявленням, наперед привітавши його з "перемогою", повідомляє Європейська правда.

Таку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х) у перший день голосування на президентських "виборах" у Росії, яке триватиме загалом три дні.

Мішель саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".

"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору" , – написав Мішель.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше прокоментували, що дадуть оцінку російським "виборам" і визначаться з їхнім визнанням або невизнанням вже після завершення процесу.