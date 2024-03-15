Португалія погодилася виділити 100 млн на чеську ініціативу

Португалія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 100 мільйонів євро.﻿ Посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Португалії, повідомляє Укрінформ.

"Португалія підтримує Україну 100 мільйонами євро на закупівлю великокаліберних артилерійських боєприпасів. Разом з низкою європейських країн ми приєднуємося до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів" , - йдеться у дописі.

У португальському оборонному відомстві зазначили, що використання цих боєприпасів на полі бою досягло надзвичайно високого рівня, що "робить життєво важливим і терміновим для України отримання додаткових боєприпасів для відповіді на інтенсивніші атаки Росії".

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали інші держав.

У лютому міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню під час засідання контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції на підтримку протиповітряної оборони України разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Франція та Німеччина очолили коаліцію, до якої увійшли 15 країн. Її зусилля будуть спрямовані на зміцнення потенціалу протиповітряної оборони України у війні з Росією.