В ООН з'явилися нові докази воєнних злочинів в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази того, що російські військові порушували права людини та міжнародне гуманітарне право, а також чинили воєнні злочини в районах України, які перебувають під російським контролем. ﻿Посилаючись на голову Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Еріка Мозе, повідомляє Суспільне.

“Ми також знаємо про катування українських військовополонених та випадки жорсткого катування їх у місцях позбавлення волі в Російській Федерації: їм завдавали сильний біль і страждання під час тривалого тримання під вартою , з кричущою зневагою до людської гідності, що призвело до фізичних та психічних травм” , — розповів Мозе.

За його словами, один український солдат, якого російська влада утримувала і катувала в кількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід у виправній колонії в місті Донській Тульській області, де його неодноразово катували, залишивши з переломами кісток, вибитими зубами та гангреною на пораненій нозі.

Говорячи про ситуацію в Маріуполі, Мозе сказав, що дані, отримані Комісією, свідчать про те, що у Маріуполі було пошкоджено або зруйновано щонайменше 58 будівель медичної інфраструктури та 11 електростанцій.

“Місцеві жителі розповідали про нестерпні страждання, перенесені ними під час безперервних обстрілів та повітряних бомбардувань, які призвели до масових жертв та поранень” , — сказав Мозе.

Люди, яких інтерв'ювала комісія, розповіли про дуже велику кількість трупів, які лежали прямо посеред вулиць, в завалах їхніх будинків та лікарнях.

Комісія представить свою доповідь Раді ООН з прав людини у Женеві у понеділок, 18 березня.