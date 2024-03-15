Єврокомісія почала скринінг законодавства України у сфері фінансів

Офіційний скринінг Європейської комісії для України щодо переговорного розділу 9 "Фінансові послуги" розпочався 14 березня. Проведення скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам ЄС.﻿ Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, скринінг складається з двох етапів:

роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської Комісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави - кандидата на вступ до ЄС;

двосторонні зустрічі, на яких держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським законодавством до моменту набуття повноправного членства в ЄС.

Роз'яснювальна зустріч за переговорним розділом 9 "Фінансові послуги", роботу за яким координує Національний банк України, відбулася 14 березня.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів про останні рішення України щодо приведення регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС та про значний фокус на цьому в оновленій минулого року Стратегії розвитку фінансового сектору.

Також Ніколайчук анонсував підготовлений та надісланий заздалегідь українською стороною перелік питань щодо аспектів упровадження положень актів ЄС у національне законодавство.