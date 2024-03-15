Єврокомісія виділила 500 млн євро на виробництво боєприпасів

Європейська Комісія оголосила про виділення €500 мільйонів для нарощування та прискорення виробництва боєприпасів.﻿ Така інформація оприлюднена на сайті Єврокомісії, повідомляє Укрінформ.

«Єврокомісія сьогодні виділила €500 мільйонів в рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити обсяги виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів (калібру 155-мм – ред.) на рік до кінця 2025 року» , - йдеться у заяві.