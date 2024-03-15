Республіканці все більше підтримують допомогу Україні за рахунок активів РФ – ЗМІ

Республіканці в Палаті представників активізують роботу над власним пакетом підтримки України, де ідея конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву набуває все більшої популярності в партії. Про це пише Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол від республіканців заявив, що одним зі способів допомоги, який стає все більш популярним серед його однопартійців, є виплата за рахунок конфіскованих активів РФ.

Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл заявив, що конфіскація російських активів "повинна" бути частиною законопроєкту.

За словами Маккола, він працює "над тим, як рухатися вперед" щодо допомоги Україні. Він повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

Напередодні у Білому домі заявили, що продовжують підтримувати законопроєкт щодо допомоги Україні, ухвалений минулого місяця Сенатом США.

Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що його палата підготує свій проєкт для підтримки України, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.