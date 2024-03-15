Посол у Ватикані закликав Папу приїхати в Україну

Візит Папи Римського Франциска до України стане важливим сигналом не лише для країни, але й для всього світу. ﻿Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі Sky TG24, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу" , - заявив посол.

Юраш додав, що пояснення слів Папи Римського з боку кардинала Пароліна було дуже корисним для розуміння позиції Святого Престолу. Водночас Україна не може прийняти "символ білого прапора", однак робить важливі кроки в напрямку миру.

"Білий прапор" Франциска

9 березня папа Франциск заявив про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.