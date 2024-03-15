У РФ збої у електронному голосуванні, це робота ГУР – джерела

Система онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії не працює. Це робота Головного управління розвідки Міноборони. Про це розповіли джерела у спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Сайт "Госуслуги" знову не працює.

Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.

Тим часом росіяни вже розвели паніку у соцмережах через збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.

Нещодавно керівник "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що нібито Росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України.

Джерело у спецслужбах прокоментувало цю заяву так: "Триває кібервійна Росії проти ГУР МО".