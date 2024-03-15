Власника магазинів Sinsay звинуватили у фіктивному виході з РФ

Компанія Hindenburg Research звинуватила польського ритейлера LPP (магазини Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) у фіктивному виході з Росії, свої аргументи вона виклала у великому розслідуванні на своєму сайті. Акції LPP після цього обвалилися більш ніж на 20%, повідомляє ЛігаБізнес.

До початку повномасштабної російсько-української війни Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, на який припадало 20% виторгу. Компанія мала 553 магазини й планувала відкривати нові.У 2022 році LPP оголосила про продаж російського бізнесу китайському консорціуму за $382 млн.

Попри це загальний виторг LPP у 2022-2023 фінансовому році все одно збільшився на "нечувані для роздрібної торгівлі одягом" 40,5%, а акції вийшли на історичні максимуми.

"Ми вважаємо, що LPP змогла показати такі видатні результати, тому що її відмова від російського бізнесу була суцільним обманом" , – йдеться в розслідуванні Hindenburg.

Вона з'ясувала, що дубайська компанія Far East Services, яка придбала російські активи LPP, була заснована за день до оголошення про угоду й не має зв'язків із Китаєм. Hindenburg стверджує, що один із колишніх працівників LPP прямо назвав компанію ширмою, бо насправді російський бізнес "прямо контролюється офісом і керівництвом LPP". За його словами, президенту LPP Мареку Пехоцькому "пох** на якусь там війну між Росією й Україною".

LPP казала, що буде лише підтримувати покупця протягом "перехідного періоду", але Hindenburg знайшла докази, що LPP, ймовірно, досі продає свої колекції та контролює інвентар магазинів у Росії. Колекції у російських магазинах збігаються з каталогами LPP, а коди продукції в російських магазинах – із кодами LPP.

"Ми підозрюємо, що LPP маскувала фальшивий вихід із Росії за допомогою бухгалтерських маніпуляцій. Більш ніж дві третини зростання виторгу у 2022–2023 році, а саме $732 млн, або 20% сумарного виторгу, припало на рядок "Інше". Попередні три роки цей рядок "Інше" ніколи не давав понад 2% від загального доходу LPP" , – пишуть аналітики.

Польські медіа опублікували відповідь LPP на розслідування Hindenburg Research. Компанія назвала цей звіт дезінформаційною кампанією з метою отримання прибутку на падінні акцій.