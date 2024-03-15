Обливають та підпалюють: у РФ масово псують виборчі урни на дільницях

Росіяни в різних регіонах вдаються до масового паплюження урн для бюлетенів на "виборах". Зокрема, вороже налаштовані на процес "голосування" громадяни РФ обливають їх зеленкою, палять та підривають, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Так, 21-річна мешканка Петербургу кинула коктейль Молотова на ґанок школи, де від ранку працюють дві "виборчі" дільниці. Метою був плакат про вибори. Повідомляється, що її відразу затримали російські силовики.

Ще один інцидент стався у Когалимі. Там виборниця намагалася підпалити скриньку для голосування за допомогою пляшки із запальною сумішшю. Вогонь швидко загасили, а жінку затримали силовики.

Ще один випадок зафіксовано на "виборчій" ділянці у Москві. Там жінка підпалила виборчу кабінку горючою сумішшю.

В Азовському районі Ростовської області зафіксували ще один випадок із виливанням зеленки в урну. Так само вчинила і жителька Воронезької області.

Варто зауважити, що такі інциденти відбуваються масово по території всієї Росії. Жінки приходять до "виборчих" дільниць та ушкоджують об'єкти, які сприяють "обранню" російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.