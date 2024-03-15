Глава Rheinmetall назвав терміни виготовлення перших боєприпасів в Україні

Rheinmetall вже найближчим часом розпочне будівництво заводу з виготовлення снарядів. Також у планах німецького оборонного концерну – виготовлення бронетехніки для української армії. Про це розповів голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що підготовка до будівництва військового заводу в Україні завершується і незабаром пройде церемонія закладки. За його словами, перші снаряди, які будуть виготовлені на новому заводі, можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців.

"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко" , - сказав він.

Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля.

Як зазначив голова правління, схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві.

Такий оборонний завод на території Німеччини міг бути побудований набагато раніше, але до повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд не зробив достатньо велике замовлення для виготовлення боєприпасів, повідомив Папперґер під час спілкування з журналістами.