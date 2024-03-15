Україна скликала Радбез ООН через "вибори" на окупованій частині

Рада безпеки ООН проведе засідання за запитом України. Воно буде пов’язане з організацією РФ "виборів" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє Корреспондент.

"Рада безпеки збереться в п'ятницю о 15:05 (21:05 за київським часом) на зустріч, запитану Україною, для обговорення незаконної спроби "президентських виборів", які Росія організовує з 15 до 17 березня в тимчасово окупованому українському Криму, а також у деяких частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України" , – написав Кислиця.

Як відомо, так звані "вибори" президента на території РФ триватимуть три дні – з 15 по 17 березня. У Кремлі прогнозують, що Путін набере понад 80% голосів. Після цього він зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року.

71-річний Володимир Путін вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна. Він давно перевершив 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва.