WP: Україні загрожує похмурий сценарій за відсутності грошей США

Американські чиновники передбачають низку похмурих сценаріїв розвитку подій в Україні, якщо військову допомогу, про яку просив президент Байден, не буде надано. Посилаючись на матеріали The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Попри те, що Байден тисне на Конгрес, щоб той схвалив його пропозицію про виділення 60 мільярдів доларів нової допомоги, яку республіканська опозиція затримує вже кілька місяців, представники адміністрації визнають, що вони також мають готуватись до інших варіантів розвитку подій.

"Це не дуже добре для України з часом без додаткового фінансування і це може призвести до потенційного колапсу" , - сказав високопосадовець.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи перед законодавцями цього тижня, попередив, що без допомоги США територіальні втрати України цього року будуть "значними" і часу все менше. В надії зберегти увагу громадськості до Конгресу, представники адміністрації відмовляються відкрито обговорювати альтернативні варіанти розвитку подій в Україні.

Однак у приватному порядку вони погоджуються з перспективою, що політична дисфункція Вашингтона може взяти гору, або загальмувавши пакет допомоги, або прийнявши його надто пізно. Американські чиновники, даючи прогнози у разі остаточного припинення фінансування, заявили, що становище України залежатиме від її можливості мобілізувати нові сили, успіху західних ініціатив щодо навчання, морального стану військ та інших факторів.

"Але без додаткової та постійної підтримки США Україна не має світлого майбутнього" , - вважає чиновник США.

Вашингтон також вивчає питання, як Пентагон може продовжити надавати гроші та навчання Україні, якщо додаткове фінансування не буде виділено.