Путін ставить на велику конфронтацію із Заходом - WSJ

Володимир Путін незабаром отримає ще один шестирічний термін на посаді президента Росії, а разом із ним і шанс стати лідером країни, який найдовше править із часів Йосипа Сталіна. Посилаючись на матеріали The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

Потенційні опоненти були усунені від участі у виборах, критики були ув'язнені або зникли. Напередодні голосування Путіна намагалися подати як єдину постать, здатну зберегти єдність країни та врятувати Росію від ворогів на Заході.

"Він дуже ретельно стежить, щоб у виборчому бюлетені не було нікого, хто міг би запропонувати св﻿оє бачення майбутнього... Послання Путіна по суті полягає в тому, що будь-яке майбутнє цієї країни залежить від нього" , — каже директор із демократичної стійкості у вашингтонському Центрі аналізу європейської політики Семюел Грін.

Російський лідер, який сам висунув свою кандидатуру, практично гарантовано переможе, прив'язавши країну до свого поглиблення протистояння із Заходом через Україну і те, що Путін вважає законним місцем Росії у світі, вважає видання. Але це не означає, що голосування не має значення. Аналітики кажуть, що Кремль прагне створити видимість демократії та використати високу явку для легітимізації та зміцнення влади Путіна.

Те, що виборчі дільниці, цифрове голосування та виборча комісія контролюються режимом, означає, що результат голосування, по суті, вирішено, кажуть противники уряду. Схоже, це довгостроковий підхід Путіна – протистояти Заходу та відстоювати, за його словами, традиційні православні цінності Росії.