Прем’єр Угорщини закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що пройдуть влітку, повідомляє Ділова столиця.

Про це угорський прем'єр заявив під час промови з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів із посиланням на AP.

Орбан порівняв ЄС з імперськими окупантами та назвав західний світ джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше" , — сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини вкотре розкритикував імміграцію та права ЛГБТК+, а також апелював до національної гордості та суверенітету.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. … Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель" , — заявив Орбан.

Як повiдомлялось, 14 березня Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.