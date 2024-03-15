Путін відреагував на бойові дії у Бєлгородській та Курській областях
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях мають на меті зірвати "вибори" в Росії і "не залишаться" безкарними, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють прокремлівські видання "ТАСС", "РИА Новости".
"З метою зірвати процес голосування, залякати людей київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних збройних акцій. Це нанесення ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО.
Тим не менш, у нас є постраждалі серед мирних громадян. Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться".
Також Путін на нараді з постійними членами Радбезу РФ заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях були з метою "зірвати вибори в Росії".
Передісторія:
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".