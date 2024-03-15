Путін відреагував на бойові дії у Бєлгородській та Курській областях

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях мають на меті зірвати "вибори" в Росії і "не залишаться" безкарними, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють прокремлівські видання "ТАСС", "РИА Новости".

"З метою зірвати процес голосування, залякати людей київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних збройних акцій. Це нанесення ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО.

Тим не менш, у нас є постраждалі серед мирних громадян. Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться".

Також Путін на нараді з постійними членами Радбезу РФ заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях були з метою "зірвати вибори в Росії".

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