Зеленський провів військові наради: визначили вразливі місця ворога

Президент Володимир Зеленський увечері 15 березня повідомив, що провів важливі військові наради, на яких, зокрема, визначили найуразливіші місця ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у соцмережах.

Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там та на інших ключових ділянках фронту.

"По-друге, разом з Головкомом, начальником ГШ Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановм і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди.

І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни".

Також Зеленський відзвітував про нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді".