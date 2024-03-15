Країни G7 застерегли Іран від постачання Росії балістичних ракет

Країни "Групи семи" 15 березня попередили Іран, що запровадять проти нього санкції в разі постачання Росії балістичних ракет, які вона буде використовувати у своєму повномасштабному вторгненні в Україну, повідомляє Європейська правда.

Текст заяви є в розпорядженні ЄП.

G7 повторила заклик до третіх сторін негайно припинити матеріальну підтримку "незаконній і невиправданій агресивній війні Росії проти України".

"Украй стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій після того, як він поставив російському режиму безпілотники, які використовуються в безперервних атаках на цивільне населення в Україні", – йдеться в заяві.

"Група семи" вказала, що постачання іранських балістичних ракет Росії посилить регіональну дестабілізацію і стане суттєвою ескалацією підтримки війни в Україні з боку Тегерана.

"Якщо Іран вирішить надати балістичні ракети або пов'язані з ними технології Росії, ми готові швидко і скоординовано відреагувати на це, зокрема за допомогою нових і значних заходів проти Ірану", – підсумовується в заяві.

У лютому агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило це повідомлення.

У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії.