Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Одесі

Президент Володимир Зеленський назвав ракетний обстріл Одеси в 15 березня, де загинули щонайменше 20 людей, "підлим ударом покидьків". Зеленський додав, що сили оборони забезпечать російським вбивцям справедливу реакцію, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського 15 березня.

"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга – коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих і постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним і близьким.

Десятки поранених. Триває пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби... Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".

Що цьому передувало: