Розвідка Естонії оцінила вплив на РФ боїв у Бєлгородській та Курській областях

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії розповів, що темп оперативного просування окупаційних військ РФ сповільнився, а рейди Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській і Курській областях змусили російську владу реагувати, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

РФ продовжує утримувати ініціативу на більшості ділянок фронту, але основні операційно-тактичні завдання залишаються невиконаними, йдеться у зведенні естонської розвідки.

У розвідцентрі прогнозують збільшення кількості українських атак по важливій інфраструктурі РФ у глибокому тилу на тлі проведення президентських виборів.

Також естонські розвідники відзначили, що рейди сил Російського добровольчого корпусу в Бєлгородській і Курській областях змусили російську владу реагувати на ситуацію. Росія припинила терор цивільних об'єктів України далекобійними засобами ураження та диверсійні дії в прикордонних районах.

Щодо ситуації на фронті, естонська розвідка зазначає, що російські окупанти захопили території в районі населених пунктів Куп'янськ і Лиман, українські підрозділи утримують позиції на східних берегах річок Оскіл і Жеребець. Найближчими тижнями Росія може посилити тиск на цій ділянці фронту.

В районі Авдіївки найактивніші бої тривають на північному заході, південному заході та заході від міста. Суттєвих змін на лінії фронту тут не спостерігається попри те, що цей напрямок залишається основним для наступальних дій РФ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках тривають бої низької інтенсивності, суттєвих змін не спостерігається.

Нещодавно британська розвідка також повідомляла, що темп просування російських окупаційних військ сповільнився.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.