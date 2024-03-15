ЄС про атаку РФ по Одесі: ще одне свідчення варварської природи путінської агресії

В ЄС відреагували на ракетний удар російських окупаційних військ по Одесі, внаслідок якого загинули і постраждали десятки осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter (X) написав зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано.

Він назвав сьогоднішню російську атаку "надзвичайно жахливим і смертоносним ударом по цивільних об'єктах".

"Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – підкреслив Стано.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом РФ. Потужний вибух пролунав у місті близько 11:00, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього в Одесі чули повторний вибух.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 20, а поранених до 73.

Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".