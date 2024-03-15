Росіяни ударили по Конотопу: є приліт в цивільну інфраструктуру

По Конотопу Сумської області сьогодні ввечері, 15 березня, російськими військами було завдано удару із застосуванням ракетного озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін та Сумська обласна військова адміністрація.

За словами мера міста, наслідки ворожої атаки нині з'ясовуються.

"На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються" , - йдеться в його заяві.

Як зазначили в ОВА, сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

"На місці працюють всі необхідні служби" , - додали в адміністрації

Зазначимо, перед цим, близько 20:10, у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Сумській та Донецькій областях. У регіонах була оголошена повітряна тривога.

Раніше у ПС інформували про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Сумській області. Таке повідомлення військові оприлюднили близько 18:00.

Російські удари по Сумській області

Нагадаємо, 14 березня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, вчора російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Також повыдомлялося, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди. Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.