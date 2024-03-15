СБУ заблокувала поставки комплектуючих для виробництва російських "Шахедів"

Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для виробництва російських «Шахедів» і мікросхем для крилатих ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет" , – повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

Розвідувальна інформація, отримана фахівцями, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

За даними СБУ, її фахівці за 2 роки повномасштабної війни відбили майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії.

Атака "Шахедами"

У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Після 21:00 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї було чути звуки вибухів.

Дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Згодом над Тернопільською областю БПЛА змінили вектор руху і направилися до Старокостянтинова.

У Вінницькій області під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинула одна, поранені четверо людей.