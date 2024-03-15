Єврокомісар: Україна отримає 4,5 млрд євро макрофіну наступного тижня

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає наступного тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн.

"Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility", – написав Йоганнес у Twitter (X), оголосивши про підписання відповідного рішення.

"Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи", – додав він.

Very glad to pave the way for next week’s first disbursement of funds under the #Ukraine facility ✍️.



We stand with #Ukraine ????????and invest by this also into our security.



A lot of money, yet nothing compared to the #Ukrainian people’s sacrifices for #Europe ????????. pic.twitter.com/9W9Pv7kFGM — Johannes Hahn (@JHahnEU) March 15, 2024

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару за це рішення.

"ЄС твердо лишається з Україною. Вдячні за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України", – написав він у Twitter (X).

Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 мільярда євро у березні та 1,5 мільрда євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.