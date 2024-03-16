Росіяни атакували Сумську область ракетами, КАБами та дронами

Протягом минулого дня росіяни здійснили 69 обстрілів територій Сумської області, атакували КАБами, ракетами, дронами, скидали міни, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила військова адміністрація Сумської області.

Під обстрілами опинилися Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Загалом зафіксували 378 вибухів.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, 5 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, артилерії, РСЗВ, ударним БпЛА "Ланцет", здійснили авіаційні удари КАБ, пуск ракет з гелікоптера НАР. Всього – 208 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксували мінометні, танковий обстріл, артобстріли й атаку дроном-камікадзе типу "FPV", загалом – 46 вибухів.

На територію Хотінської громади росіяни скинули 6 мін.

По Миропільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії та скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ – 17 вибухів.

На Есманьську громаду ворог скинув 5 мін. Також був обстріл зі стрілецької зброї.

По Шалигинській громаді окупанти вдарили з мінометів і ствольної артилерії, скинули вибуховий пристрій з БпЛА. Всього – 53 вибухи.

По Краснопільській громаді загарбники здійснили артилерійський і мінометний обстріли, 5 вибухів.

У Ворожбянській громаді зафіксували обстріл зі ствольної артилерії, 2 приходи.

По Середино-Будська громаді був обстріл з АГС і мінометів, 18 вибухів.

Свеську громаду росіяни обстрілювали з міномета, 6 вибухів.

По Тростянецькій громаді здійснили обстріл БпЛА "Ланцет", 2 вибухи.

На Зноб-Новгородську громаду скинули 5 мін.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по місту Конотоп.