ОВА: Удар по Одесі 15 березня був наймасовішим за кількістю жертв

Ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. Внаслідок російської атаки загинули 20 осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Станом на ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб - у важкому стані.

Сьогодні в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів.

"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - зазначив Кіпер.

Удар по Одесі

Вчора, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Коли на місце обстрілу прибули рятувальники та медики, росіяни повторно вдарили по місту.

Як відомо, окупанти атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М"

Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автівки "швидкої" та ДСНС.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждали 75 людей, 20 осіб загинули. Серед жертв - рятувальник, медик та поліцейський.